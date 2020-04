Saint-Léger: le premier échevin Philippe Lempereur arrêté pour coups et menaces sur sa compagne et ses enfants

Dans le sud-Luxembourg, le premier échevin de la commune de Saint-Léger, Philippe Lempereur, a été arrêté hier à son domicile.

Il a été placé sous mandat d’arrêt pour coups et blessures volontaires sur sa compagne, coups et blessures sur ses deux enfants et menaces par geste ou emblème sur sa compagne, ainsi que menace avec ordre ou sous condition à l’égard de sa compagne.

Le parquet du Luxembourg vient de confirmer l’information.

Trois combis de police sont venus hier à son domicile pour l'emmener, révélait le groupe Sud-Presse ce matin. Le bourgmestre de Saint-Léger, Alain Rongvaux se dit surpris :

"Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit si violent. C’est évidemment très grave, et on va en tirer les conclusions au niveau politique. Il est certain qu’il ne peut plus rester échevin. On ne transige pas avec des choses aussi graves. Surtout que ce n’est pas la première fois".

Le bourgmestre faisant allusion à une bagarre qui aurait eu lieu en août dernier entre Philippe Lempereur et un citoyen. L’échevin avait alors clamé son innocence, mais l’affaire avait fait grand bruit à Saint-Léger à l’époque.

