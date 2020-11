Saint-Léger : des jouets de seconde main dans la hotte de Saint-Nicolas

La Saint-Nicolas approche à grands pas. C'est l'heure des lettres et des commandes au grand saint.

Alors que les magasins de jouets ont dû se mettre au " click and collect " vu la crise sanitaire, les boutiques de jeux d’occasion ont emboité le pas. C’est le cas notamment de " Mon grenier Magique", un dépôt-vente de jeux et jouets de seconde main à Meix-le-Tige, dans la commune de Saint-Léger.

Pour ravir les enfants, le 6 décembre, de plus en plus de personnes optent pour les jeux de société, jouets durables, livres, puzzles et déguisements de seconde main. " C'est bon pour la planète et c'est bon pour le portefeuille ", explique Bérengère Van Branteghem qui a ouvert ce magasin, il y a un an.

Evidemment, la nouvelle façon de procéder, en pleine crise sanitaire demande un sacré boulot mais les clients et clientes sont bien au rendez-vous. Bérengère Van Branteghem publie sur facebook, les photos des articles disponibles, les clients commandent ensuite, paient et enfin viennent chercher leur colis.

Les jeux qui arrivent en dépôt sont eux mis en quarantaine pendant 48 h, puis triés et nettoyés avant d'être proposés à la vente. Toutes les règles sanitaires sont respectées.