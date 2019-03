Saint-Hubert: les travaux de rénovation urbaine suivent leur cours entre l'hôtel de ville et la Place du Fays

Cela n'empêche pas de nouvelles entreprises et de nouveaux commerces d'ouvrir leurs portes. Ce qui montre un regain de dynamisme économique de l'entité. C'est le cas notamment du courtier en assurances Borqassure qui vient de s'installer, place du Fays. Plus visible précise Maxime Lagasse :

"10 ans déjà que nous étions dans le centre, et malgré cela certaines personnes ne nous connaissaient encore pas. Et donc on a acheté le bâtiment de l'ancienne boulangerie sur la place du Fays, et on vient d'emménager. C'est une place qui revit, on est arrivé et d'autres aussi s'installent. Nous avions à coeur de rester dans la ville de Saint-Hubert."

Plusieurs nouveaux commerces donc, et qui s'unissent et lancent l'union des Entrepreneurs de St-Hubert :

"Le monde amène le monde, clairement on veut redonner un souffle à Saint-Hubert, surtout dans cette période compliquée, bien que personnellement, courtier en assurances, je ne suis pas handicapé par la rénovation urbaine."

Place de l'Abbaye, l'espace qui était occupé par l'hôtel-restaurant le Borquin a été transformé et accueille désormais une entreprise active dans les nouvelles technologies. Atis Network. Son créateur et patron Pascal Luchese revient sur le point de départ du projet...