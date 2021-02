Rossignol : Palix et son univers onirique dans une salle d'exposition permanente

Depuis quelques années, Palix n'est pas seulement connu pour ses talents de dessinateur, illustrateur et auteur de BD mais aussi pour ses talents de peintre. L'artiste, habitant de Rossignol- Tintigny s'adonne à la peinture à l'huile.

" J’ai commencé à peindre à l'huile il y a environ 5 ou 6 ans avec la volonté de développer un travail beaucoup plus personnel et beaucoup plus libre que le travail d’illustration. Ici, avec la peinture, on est dans un monde plus onirique, je dirais que ce sont des rêves éveillés. C’est un peu la même structure que des rêves, je pense."

Palix, peignant de plus en plus de grands formats, a alors imaginé de créer une salle d'exposition permanente, au sein de sa maison, juste à côté de son atelier. " On avait de la place dans la grange, 110 mètres carrés dont on ne faisait pas grand-chose et donc ça me trottait dans la tête depuis quelques années. Au retour d'une exposition à Bruxelles, je me suis dit que ce serait intéressant d’utiliser cet espace, car les grands formats dans mon atelier, ils s’empilent et ne sont pas vraiment mis en évidence… "

Voilà comment est née cette salle d’exposition qui, crise sanitaire oblige, est à découvrir sur rendez-vous. " En fait, c’est super car plutôt que d'avoir beaucoup de gens sur un petit laps de temps , par exemple, un week-end, ici, c'est sur rendez-vous, donc on a le temps de discuter avec les gens, d’approfondir un peu l’intérêt ou de pouvoir expliquer un peu plus en profondeur le travail, c’est une toute autre façon de travailler. Je reçois le soir, après ma journée de travail, je montre ce que j’ai fait la journée… Moi, je suis très heureux d’avoir cet espace de rencontres. "

Infos et rendez-vous au 0472/91 62 02 ou via la page facebook de Palix.