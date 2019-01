Rond-point de Neuvillers: un nouveau lieu où acheter des produits locaux

Acheter son pain artisanal, son fromage et ses légumes de saison issus des producteurs locaux, au même endroit, c'est plus facile.

Et voilà donc une étape de plus pour la coopérative du réseau solidaire. Ce réseau qui depuis 2012 fournit les épiceries de proximité et les restaurants en produits du terroir va désormais ouvrir son propre magasin.

Un magasin regroupant 60 producteurs en un même lieu : "Carrefour paysan". Il ouvre ses portes ce vendredi 25 janvier à Recogne - Libramont. Il sera tenu par les producteurs eux-mêmes à tour de rôle. Une première en wallonie. Denis Amerlynck, chargé de projet à la coopérative nous explique le fonctionnement...