Réunion pour avaliser le dossier Vivalia 2025 dans le cadre de l'appel à projets hospitaliers du gouvernement wallon

Le projet vivalia 2025 qui consiste notamment et surtout en la construction d'un nouvel hôpital centre-sud à Houdemont, dans la commune de Habay. Rappelons qu'un précédent Conseil d'administration s'était finalement prononcé sur une capacité de 720 lits, au lieu de 600 initialement prévus pour ce nouvel hôpital, rejoignant ainsi les souhaits exprimés par les médecins arlonais.

Des médecins arlonais qui malgré tout, ne digèrent toujours pas le projet vivalia 2025.

Quoi qu'il en soit, Hier au vote 14 administrateurs ont voté oui, 1 seul a voté non : l'arlonais Kamal Mitri (cdH). Et cinq se sont abstenus : Carmen Ramlot cdH, de Rouvroy, Annick Van den Eende cdH de Virton, Vincent Wauthoz MR de Virton, Nathalie Heyard PS, de Musson et Jean-Marie Meyer cdH d'Attert.

Il s'agit donc davantage d'une scission géographique.

