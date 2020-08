Retour de vacances : alcool, vin, cigarettes, que peut-on rapporter en Belgique ?

Celles et ceux qui rentrent de vacances en voiture et qui passent par le Grand-Duché de Luxembourg, en profitent souvent pour faire leur plein de carburant ou encore pour acheter des cigarettes et de l'alcool. Mais attention, il y a des limites à respecter. Idem pour les touristes qui rapportent du vin ou autre spiritueux de leurs lieux de vacances.

Ce lundi, lors d'un contrôle routier sur l'E411 , à hauteur d'Arlon, 1200 litres d'alcool ont été saisis dans 4 véhicules. Une importante saisie qui représente une fraude de plusieurs milliers d'euros sur les accises.

Il s'agit là de fraude organisée. Rien à voir avec ce que des vacanciers peuvent rapporter d'un pays ou l'autre de l'Union européenne. Mais justement quelle est la règle pour un particulier? " Quand on achète en tant que particulier des marchandises qui sont soumises à accise, il faut que ce soit pour son usage personnel ou pour une personne qui vit sous le même toit. Il faut les transporter dans son véhicule personnel ", explique Florence Angelici , porte-parole du SPF Finances. Maintenant si une personne souhaite revendre ces marchandises ou les achète pour quelqu'un d'autre, elle doit payer des accises.

Les citoyens qui reviennent donc avec quelques bouteilles de vin de France pour eux-mêmes ne doivent pas s'inquiéter mais il y a des quantités à ne pas dépasser. Il y a des limites indicatives. Par exemple, pour le tabac, le seuil est de 800 cigarettes ( 40 paquets ), concernant les boissons alcoolisées, pour le vin, c'est 90 litres, pour les produits intermédiaires ( Porto, Pineau des Charentes….), c'est 20 litres, pour les spiritueux ( vodka, whisky, ) c'est 10 litres, pour les bières, 110 litres.

Sachez que la douane effectue des contrôles réguliers sur la route. L'amende peut être salée. Enfin, on l'oublie parfois mais des produits comme le café ou l'eau sont soumis également à accise.