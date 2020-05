Réouverture du centre Fedasil à Herbeumont

Annoncé dès novembre 2019 et après plusieurs reports, la réouverture du centre pour demandeurs d’asile aux " Fourches " à Herbeumont est confirmée pour cette première semaine de mai ! Entre 2012 et 2017, l’ancien village de vacances avait déjà hébergé, au total, quelque 5000 demandeurs d’asile. Les habitants d’Herbeumont ont été informés ces derniers jours par la commune, via un toutes boîtes, des modalités de cette réouverture concertée avec le centre de crise provincial présidé par le Gouverneur Olivier Schmitz. Fedasil avait annoncé que 425 résidents seraient accueillis à Herbeumont mais avec la crise du coronavirus, on parle aujourd’hui d’un maximum de 377 et des arrivées échelonnées sur plusieurs mois, avec toutes les précautions d’usage. Tous les demandeurs d’asile viendront du Petit Château à Bruxelles. Ils y auront résidé sept jours au moins et, soit auront été testé négativement au Covid 19, soit seront restés quatorze jours sans le moindre symptôme. Au centre Fedasil à Herbeumont, le service médical sera très attentif à l’éventuelle apparition des symptômes. Et puis, différentes mesures de prévention seront prises pour l’hygiène et la distanciation sociale. Pour le rappeler régulièrement aux résidents, différents canaux seront utilisés comme des affiches ou des petites vidéos dans une dizaine de langues différentes. Des masques seront distribués aux résidents et des bungalows isolés sont prévus en cas d’apparition de symptômes du Covid 19 chez certains de ces résidents ! Quant aux déplacements à l’extérieur du centre, ils seront limités aux déplacements essentiels, conformément aux mesures du Centre National de Crise qui concernent l’ensemble de la population.

Précisons que Fedasil est toujours à la recherche d’une partie de son personnel pour le centre d’Herbeumont. Les premiers demandeurs d’asile sont attendus fin de cette semaine.