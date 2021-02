Renégociation de l'accord entre le Grand-Duché et la Belgique, concernant les impôts locaux des travailleurs frontaliers

Depuis une vingtaine d'années, les communes frontalières voisines du Grand-Duché perçoivent des compensations du fait que les travailleurs frontaliers belgo-luxembourgeois ne paient pas d'impôts locaux en Belgique. Mais le mécanisme de compensations pourrait changer. Luxembourg et Belgique renégocient l'accord pour l'année prochaine. Ce qui suscite des craintes de la part des Bourgmestres directement concernés, à commencer par le Député-Bourgmestre d'Attert Josy Arens qui nous rappelle comment fonctionne le mécanisme en vigueur depuis 2002 :

"Comme les frontaliers travaillant en Belgique, paient tous leurs impôts au Grand-Duché de Luxembourg, y compris les impôts communaux, le Grand-Duché tout à fait logiquement, depuis 2002, rétrocède aux communes belges, l'impôt que les travailleurs frontaliers belges, travaillant au Grand-Duché, devraient payer aux communes en Belgique. C'est un juste retour, rien de plus ni de moins."

La renégociation entre le Luxembourg et la Belgique fait donc naître de grandes craintes dans les communes :

"La crainte c'est que le Luxembourg n'envisage une formule dans laquelle il serait associé, à la gestion de projets permettant d'obtenir cette compensation. C'est inacceptable. La crainte est de financer des projets qui ne sont plus communaux. Parce qu'aujourd'hui, si le Grand-Duché pense que l'épuration de nos eaux, va évoluer plus vite avec ce mécanisme là, c'est complètement faux. Nous nous sommes battus avec la Région wallonne pour obtenir l'épuration, et cela avance bien dans toutes nos communes, mais si nous devons développer des projets avec le Grand-Duché, à mon avis ce sera souvent des grandes intercommunales qui dépasseront de loin les communes dans lesquelles résident ces travailleurs frontaliers, et ces communes n'auront plus les moyens pour assurer correctement leur gestion."

Josy Arens demande avec insistance au Ministre Fédéral des Finances, Vincent Van Peteghem, de venir rencontrer les Bourgmestres luxembourgeois pour avoir une pleine connaissance du dossier, avant de poursuivre les négociations avec le Gouvernement Luxembourgeois.