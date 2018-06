René Collin conduira la liste cdH à Marche-en-Famenne

Le ministre wallon René Collin a présenté la liste cdH qu'il conduira aux prochaines élections communales sur Marche. Une liste intitulée " Liste du Mayeur - cdH ", en référence à l'actuel bourgmestre André Bouchat qui en occupera la dernière place.

Le ministre wallon du Tourisme et de l'Agriculture conduira une liste de 25 candidats, dont plus de la moitié siègent au sein de l'actuelle majorité communale. Parmi ceux-ci, le bourgmestre sortant de Marche, André Bouchat, 78 ans, dont 32 de mayorat. "André Bouchat est le pilier de cette liste", observe René Collin, qui se présente aux communales de Marche-en-Famenne pour la première fois. "Il joue un rôle déterminant dans la politique marchoise depuis de nombreuses années, alliant stratégie, vision politique et souci quotidien de chacun."

Interrogé sur ses ambitions électorales, René Collin dit souhaiter que "tous les candidats de la liste fassent le meilleur score possible. C'est l'électeur qui attribuera les responsabilités. J'assumerai avec plaisir et enthousiasme celles qu'il me confiera." Les communales marchoises d'octobre prochain opposeront le cdH de René Collin à la liste MR conduite par le chef de l'exécutif wallon Willy Borsus.

Belga