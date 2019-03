Remise en liberté d'une des deux personnes placées sous mandat d'arrêt dans le cadre de l'enquête sur la peste porcine africaine

Il s'agit du principal gestionnaire de la chasse de Buzenol à Etalle. L'homme originaire de Bruxelles a été remis en liberté sans condition par la chambre des mises en accusation de Liège. Désormais seul le garde chasse du domaine, reste privé de liberté.

Les deux hommes ont été privés de liberté quasi en même temps le 6 février, mais leur statut est très différent. Le premier, le gestionnaire de la chasse, libéré ce 12 mars, est un bruxellois qui loue le domaine avec une série d'actionnaires. Il vient avec eux chasser, trois à quatre fois par an. Le second inculpé qui a vu lui sa détention confirmée, est le garde privé du domaine. Il habite à moins de 5 km et c'est lui qui assure au quotidien son entretien. Il est donc en première ligne pour observer les allées-venues et surveiller les animaux. Confronté aux éléments recueillis sur le terrain, l'enquête judiciaire cherche évidemment à comprendre comment le sanglier à l''ADN "étranger" a pu se retrouver dans le périmètre de la chasse de Buzenol. Selon nos informations, personne jusqu'à présent n'a pu fournir d'explication cohérente sur la présence de l'animal. Mais les deux hommes contestent toute importation illégale de sangliers.