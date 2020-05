Remise de diplôme virtuelle pour l'architecte gaumaise à New York

Il y a quelques semaines, Claire Gondon, architecte originaire d’Etalle nous racontait son confinement à New York où elle vit depuis 5 ans.

Ce lundi restera à jamais gravé dans sa mémoire, car Claire a été diplômée de la prestigieuse New York University ( NYU ) où elle vient de décrocher un master en Real Estate Development (développement immobilier).

Evidemment avec le confinement, la remise de diplômes n’a pas eu lieu comme prévu. Si la famille de Claire n’a pas pu se rendre sur place, elle a, par contre, pu assister à une cérémonie virtuelle.

"Chaque année, NYU organise la remise des diplômes au Yankee Stadium qui peut accueillir 54.000 personnes. En mars de cette année, l’université a annoncé que la remise des diplômes était postposée à cause du Covid-19. En attendant, la date originale a été maintenue et l’université a organisé une cérémonie virtuelle. Un lien a été communiqué à l’avance pour que les étudiants et leur famille puissent participer. Ma famille et moi avons fait un appel vidéo Whatsapp pour regarder la cérémonie ensemble. Les doyens, professeurs et certains étudiants ont dû faire un discours en direct. Le site allait aussi repêcher les photos des étudiants qui avaient posté sur les réseaux sociaux avec le hashtag prévu pour la cérémonie", explique Claire qui a donc pu partager ce moment avec sa famille, à distance. Concernant ses études, Claire nous donne quelques explications :

"C’est un programme qui est proposé par la School of Professional Studies de NYU. On y découvre tous les aspects du développement immobilier, tels que la finance, la valorisation de projets et leur faisabilité, les mécanismes de financements, les études de marché, le droit immobilier...

En tant qu’architecte, j’ai immédiatement été fascinée par ce milieu en arrivant à New York il y a 5 ans. C’est pourquoi j’ai postulé pour ce master. J’adore concevoir des bâtiments en portant une nouvelle casquette – celle qui me permet d’avoir un réel impact dans les décisions prises, tout en comprenant le côté financier."

Ces études étant flexibles, Claire a pu continuer à travailler et à concilier le tout avec sa nouvelle situation familiale et son bébé :

"Je suis vraiment soulagée aujourd’hui d' être arrivée au bout" conclut-elle.

