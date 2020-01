Recogne-Libramont: premier anniversaire pour "Carrefour Paysan", et un bilan positif

"Carrefour Paysan", le magasin des producteurs et productrices de la coopérative "Réseau Solidairement" a ouvert ses portes il y a près d'un an à Recogne-Libramont. On y retrouve en un seul lieu, des fromages, des charcuteries, des légumes, des bières, des biscuits...

Après un an, le bilan est positif. Le concept attire de plus en plus de consommateurs, au point que le magasin va s'agrandir et on y trouvera dorénavant une boucherie et un atelier traîteur. Pour cela, la coopérative a besoin de nouveaux coopérateurs.

Sachez que le magasin "Carrefour paysan" a adapté ses horaires en cette nouvelle année. Le mardi, mercredi et jeudi, il ouvre ses portes de 14 H à 18 H et le vendredi et le samedi de 9h30 à 18 heures. Denis Amerlynck, chargé de projet à la coopérative Réseau solidairement...