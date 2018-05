Rebondissement dans l'affaire de la famille Balouch, une famille afghane qui était domiciliée à Houffalize, et qui a reçu un avis d'expulsion en novembre dernier. Samira Balouch et ses deux fils de 12 et 14 ans, ont été arrêtés à Calais il y a quelques jours, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre. Ils ont été tous les trois placés dans un centre de réfugiés. Pour rappel, fin 2017, la famille avait dû quitter son domicile et avait été placée dans un centre près de Jodoigne. Samira et ses enfants ont ensuite été hébergés par des amis, et ont décidé de quitter la Belgique la semaine dernière.