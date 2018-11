Quel avenir pour la gare de Marloie ?

Il y a 15 jours, la SNCB annonçait qu'elle était contrainte à l'heure actuelle, de réduire la présence de son personnel en gare. Conséquence, plus de sous-chef de gare à Marloie le week-end. Et puis deux guichetiers doivent être admis à la pension en 2019. Pour manifester leurs inquiétudes, et faire réagir la SNCB, les Amis du Rail se sont rassemblés hier dimanche 11 novembre en fin d'après-midi à la gare de Marloie. Les locales Ecolo de la région et l'Echevine marchoise de la Mobilité étaient aussi présentes.

Pas d'inquiétude dit la SNCB qui tient à confirmer fermement que ni la fermeture de la gare de Marloie ni l’adaptation des heures d’ouverture ne sont actuellement à l’ordre du jour. En ce qui concerne la présence du sous-chef de gare à Marloie, la SNCB explique qu'elle se voit hélas contrainte de réduire la présence de son personnel en gare afin de faire face à un manque temporaire de personnel. Dès lors, le week-end, la présence est réduite lors des périodes de faible affluence. Et la SNCB ajoute que des recrutements sont prévus afin de combler ce manque au plus vite. Le Ministre Bellot, a lui promis de rester attentif. Ecolo craint en revanche, un regroupement des points d'arrêts au profit de la gare Rochefort-Jemelle, toute proche. Notons qu'en semaine, Marloie recense 1.400 navetteurs contre 800 à Rochefort.