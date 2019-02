Que faire lorsqu'on trouve un sanglier mort au bord de la route ?

La question est d'autant plus cruciale en pleine crise de la peste porcine africaine. En fait, les autorités régionales ont mis en place un call center, le 1718 comme nous le rappelle René Collin, ministre wallon de l'agriculture :

"C'est ce call center qui permet de contacter les autorités, département nature et forêt, ensuite la protection civile qui doit se charger elle-seule, d'aller chercher le sanglier et de l'amener au centre de collecte de Virton."

Evidemment les différents services sont fort sollicités en cette période critique, et parfois entre l'appel au call center et le prélèvement, plusieurs heures peuvent s'écouler. On nous a ainsi rapporté qu'un sanglier avait été percuté la nuit de samedi à dimanche entre Ethe et Gomery, en pleine zone tampon; mais que le sanglier n'avait été prélevé que ce lundi matin. Rien d'anormal nous dit le DNF.

En Gaume en tout cas, où beaucoup de secteurs souffrent des restrictions liées à la PPA , on a du mal à accepter et comprendre que cela prenne autant de temps. Le ministre Collin est conscient pourtant qu'il faut aller vite :

"Il y a le temps du déplacement et de l'organisation, mais j'ai bien rappelé qu'il fallait faire au plus vite."

Encore un mot concernant la lutte contre PPA, tout le monde doit y mettre du sien. Et on rappelle que quand les sentiers forestiers sont interdits d'accès, il ne faut pas y aller, même pour faire son jogging. La sanction peut être lourde.