Quatorze mesures pour accompagner une relance économique en Province de Luxembourg

La crise économique issue de celle du Covid-19 frappe à tous les étages, en Luxembourg aussi ! L'intercommunale Idelux et la Province unissent leurs efforts pour proposer un plan de soutien qui comprend 14 mesures. Des mesures qui concernent non seulement les entreprises mais aussi les communes et la promotion de la consommation locale. Idelux et la Province veulent notamment aider les TPE ou très petites entreprises, de moins de 10 personnes, mais également les indépendants, avec des crédits à taux préférentiels pour soulager leur trésorerie. Pour favoriser le développement de petites entreprises, il est aussi question construire de nombreux nouveaux halls-relais pour les abriter !

Dans le domaine de l'agroalimentaire, on veut mettre encore d'avantage l'accent sur les circuits courts, avec une étude qui identifierait les besoins non rencontrés et à moyen termes, on envisage aussi la construction de halles couvertes pour vendre les produits locaux. Il s'agit également d'inciter les consommateurs à acheter local avec un soutien à l'Horeca et le secteur touristique, très importants en Luxembourg, et cela se fera via une campagne médiatique dès le mois de juin.

Les communes ne sont pas oubliées. La période de confinement a montré l'importance de développer des contacts à distance avec le citoyen. De nouveaux marchés groupés d'achats d'outils numériques seront proposées. Enfin pour les seniors, Province et Idelux vont plancher pour le futur, sur de nouveaux concepts d'hébergement comme des immeubles de six à dix appartements où la domotique devrait permettre d'éviter ou de retarder le séjour en maisons de repos.