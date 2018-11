Province de Luxembourg: un plan d'urgence en cas de pénurie d'électricité

Faire face à l'éventuelle pénurie d'électricité dont on parle depuis des semaines, c'est l'objectif des services fédéraux du gouverneur de la province. Ils viennent de réaliser un plan d'urgence en cas de pénurie. Pas de raison de paniquer selon les services du gouverneur qui estiment que la situation n'est pas plus alarmante que par le passé. Même avec l'indisponibilité de plusieurs réacteurs nucléaires. Le plan d'urgence a pour but d'apporter des solutions en cas de tout type de pannes ou autres incidents.

En cas de pénurie d'électricité cet hiver, les autorités procèderont à un délestage pour les hôpitaux et autres infrastructures jugées prioritaires. L'une des huit zones prédéfinies de la province subiraient alors des coupures programmées d'électricité de 17 à 21 heures. Le Gouverneur Olivier Schmitz au micro de Nicolas Lefèvre...