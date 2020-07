Province de Luxembourg: les livres "locaux" qui ont raté leur sortie à cause du confinement

A peine dix jours avant le début du confinement, la Foire du Livre de Bruxelles a été le dernier événement qui a ressemblé le public. Si les derniers titres sortis sont passés sous silence pendant le confinement, la presse locale veut les mettre à l'honneur cet été. C'est l'initiative de La Meuse Luxembourg, menée avec Idélux et La Province de Luxembourg. Nous avons reçu ce matin Romain Goffinet, chef d'édition de La Meuse Luxembourg pour nous en parler. Il était notre invité dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

"On inaugure ce lundi une série qui se déroulera tout au long de l'été et qui sera consacrée aux livres, et pas à n'importe lesquels, mais aux livres 'made in Province de Luxembourg' ", affirme Romain Goffinet.

La série, réalisée en collaboration avec le Service du Livre luxembourgeois, se développe en plusieurs volets. Chaque semaine, de nouveaux livres et de nouveaux auteurs seront mis à l'honneur: l'occasion de découvrir les sorties littéraires passées en sourdine, mieux connaître les éditeurs et les écrivains et écrivaines de la province. De quoi consommer local tout en donnant un coup de pouce au monde de la culture belge.

Un concours



Ce lundi, trois livres sont mis en avant dans les colonnes de La Meuse. "Et il y a également un concours pour gagner certains bouquins", nous anticipe Romain Goffinet. Pour participer, vous avez jusque mercredi midi: vous pourriez gagner trois livres à lire pendant vos vacances!