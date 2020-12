Province de Luxembourg : les actions de prévention sida se réinventent

Le 1er décembre est la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida. En cette période de crise sanitaire, les actions de sensibilisation doivent se réinventer.

En province de Luxembourg, la Plateforme Prévention Sida et les différents acteurs de terrain ( centres de planning familial, centres PMS, maison de jeunes, Fédasil, la Croix-Rouge, les maisons médicales, etc ) lancent donc des actions digitales sur les réseaux sociaux mais pas seulement. Pour s’adapter aux mesures sanitaires, il n’y aura pas de grands stands d’informations dans les gares ou marchés de Noël, etc. cette année mais il y aura tout de même une distribution de rubans rouges, de flyers informatifs et de préservatifs via les petits commerces : boulangeries, pharmacies, papeteries… Des capsules vidéo et des animations seront aussi diffusées dans certaines écoles et centres pour demandeurs d’asile. Dans la province, la campagne est coordonnée par le CLPS Luxembourg (Centre Local de Promotion de la Santé).

La sensibilisation reste importante car, à l’heure actuelle beaucoup trop de gens connaissent mal le Sida : ses modes de transmissions et les moyens de le détecter. De plus, les personnes séropositives continuent de souffrir de nombreuses discriminations.

Les acteurs de terrain insistent aussi beaucoup sur le dépistage. En ce mois de décembre, le dépistage VIH et IST sera gratuit dans les centres de planning mais il faut absolument prendre rendez-vous.

Une fresque à Arlon

Le Centre de Planning Familial d’Arlon souhaitait, quant à lui, mettre en place un projet de prévention visible, pérenne et ancré dans l’espace public. C’est ainsi qu’il a décidé d’utiliser le Street Art pour atteindre cet objectif et s’est orienté vers la Maison des jeunes d’Arlon pour réaliser une fresque. La ville d’Arlon a mis à disposition un mur à l’Espace Milan à Arlon.

La fresque a été dessinée par Louis Thilmany, alias BAKO. Il a réalisé la fresque avec l’aide de Charly Cruquenaire, animateur à la MJ et quatre autres jeunes : Pascal Vanmuysewinkel, Alan Closter, Mathias Pepe et Lucien D'Orazio.

BAKO a opté pour un visuel " cartoon ". Des mots ont été disséminés dans l’ensemble de l’œuvre afin de faire passer les messages voulus : Sida, traitement, dépistage, solidarité mais également plaisir, consentement, choix, amour et respect.