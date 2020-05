Province de Luxembourg: Fauvillers met des espaces connectés à disposition des étudiants

Comment passer un examen à distance, en ligne, quand on habite dans une zone blanche, là ou les connexions internet ne sont pas optimales ?

En Province de Luxembourg, Fauvillers a décidé de mettre des espaces connectés à disposition des étudiants.

Sylvian Cotman, chargé de communication à la commune, l'a confirmé à Philippe Herman :

"C'est une volonté du Conseil communal, de mettre plusieurs locaux à disposition des étudiants universitaires ou de haute école, afin qu'ils puissent compter sur une bonne connexion Wifi ou câblée, pour passer les examens dans de bonnes conditions. Donc une connexion sans faille et sans bug, du début à la fin de l'examen.

C'est gratuit, sur demande à condition d'être étudiant, et d'habiter Fauvillers."

Les étudiants intéressés peuvent prendre contact avec l'administration communale de Fauvillers.

