Province de Luxembourg: des parcelles à bâtir à la sortie du village de Bure

La commune de Tellin veut garder ses habitants et c'est pourquoi, elle propose des parcelles à bâtir à la sortie du village de Bure, qui sont destinées aux Tellinois. Les futurs acquéreurs devront répondre à plusieurs crières comme nous l'explique le Bourgmestre de Tellin, Yves Degeye :

"Par exemple un critère, c'est qu'on donnera la priorité aux personnes domiciliées dans la commune, ou à celles qui ont été domiciliées minimum dix ans. Nous sommes une commune rurale, et nous défendons encore des projets dans le domaine scolaire, nous voulons maintenir sur notre territoire de jeunes ménages, et donc on doit défendre des projets de logement comme celui-là.

Il y a déjà des candidats acheteurs, et dans les jours à venir nous irons sur le terrain, montrer cette vente, il y aura une pose de panneaux, et nous aurons des habitants sur cette zone."