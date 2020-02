Province de Luxembourg: beaucoup de magasins ferment leurs portes

Le constat n'est pas neuf, les centres-villes souffrent et beaucoup de magasins ferment leurs portes. Toutes les communes tentent de lutter contre les commerces vides. On estime qu'il y a en moyenne deux cellules vides sur dix, par commune. Pour attirer de nouveaux commerces, il existe un programme d'aide, baptisé "Créashop".

Le Ministre Wallon de l'Economie Willy Borsus, et l'organisation patronale UCM, vont étendre ce programme à huit communes de la province. Il s'agit des communes de Bastogne, Bouillon, Florenville, Libramont, Marche-en-Famenne, Messancy, Vielsalm et Virton. Phillippe Ledent de l'UCM-Luxembourg...

