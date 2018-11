Province de Luxembourg: 1 enfant sur 5 est victime de harcèlement

Un enfant sur cinq est victime de harcèlement. C'est le constat donné par la police judiciaire fédérale du Luxembourg, à l'occasion de la semaine contre le harcèlement.

Une semaine qui a débuté hier, le 20 novembre et se terminera le 29 novembre. Durant ce temps, les écoles seront sensibilisées à travers le spectacle "Harcèlement" de la compagnie Alvéole Théâtre. Cette année, il ne sera pas joué en secondaire mais bien dans les classes de 5ème et 6ème primaire. Le harcèlement est en effet constaté chez des enfants de plus en plus jeunes, chez les 8-10 ans, alors que l'an passé, les 12-14 ans étaient plus concernés. La police judiciaire fédérale interviendra également durant cette semaine. Sébastien Adam, chef de section ...