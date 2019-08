Projet GANESH: deux formations sont ouvertes à Virton et à Bertrix

Pour 80% des jeunes qui suivent une formation en alternance, il y a un emploi à la clef.

Dans le sud Luxembourg, les entreprises industrielles recherchent sans cesse de la main d'oeuvre, et pour les aider à recruter, le projet GANESH, piloté par Idélux, met en relation des entreprises et des opérateurs de formation.

Les inscriptions sont dès à présent lancées pour deux formations : opérateur de production en industrie alimentaire au CEFA de Virton et technicien de maintenance au CEFA de Bertrix.

Dans le cadre de ces deux formations, quatre entreprises vont accueillir des jeunes. Sur le site de l'ancine scière de croix-Rouge, à Etalle, Scidus, filiale des Liégeois Mobic, spécialisée dans le travail du bois pour des bardages, terrasses ou encore logements de loisirs. Romain Troquet s'en réjouit ...