Projet de suppression du passage à niveau de Sterpenich, les voitures ne pourront plus passer

Ce lundi soir, Infrabel et la commune d’Arlon ont présenté l’avant-projet de suppression du passage à niveau de Sterpenich. Il prévoit la construction d’un tunnel sous voies d’une largeur de 5 mètres et d’une hauteur de 3 mètres. Ce tunnel est destiné à la mobilité douce et sera uniquement accessible via des escaliers et des rampes d’accès. Les voitures ne pourront plus passer. La rue de Grass deviendra un cul-de-sac.

Ce projet est le fruit de la collaboration entre Infrabel et la commune d’Arlon. Cette dernière espère apaiser le trafic de transit au cœur du village. Pour planter le décor, Sterpenich, c’est un village à la frontière belgo-luxembourgeoise, pris en sandwich entre l’E411 et la N4. Chaque jour, des milliers de voitures empruntent la rue principale du village, à des vitesses souvent inadaptées.

Quelles conséquences sur le trafic ?

Privé de cette connexion N4-E411 à hauteur de Sterpenich, la circulation dans le village devrait nettement diminuer. La commune d’Arlon espère que les automobilistes privilégieront les bretelles d’accès de Weyler et de Windhof, ou continueront leur route sur la nationale 4. Des systèmes type caméras ANPR sont en réflexion pour décourager le trafic de transit de se reporter sur des voiries secondaires des villages de Sterpenich et de Barnich.

Quelles conséquences pour les riverains ?

Pour les habitants de Sterpenich, qui vivent à quelques centaines de mètres de la bretelle d’autoroute, il faudra réaliser d’importants détours pour rallier l’E411. Par exemple, via les villages de Kleinbettingen et de Grass pour rejoindre l’autoroute via le zoning d’Ikea. Un trajet plus long, qui passe par des voiries secondaires et des villages. Les riverains craignent de pas être les seuls à utiliser cet itinéraire bis, et que le trafic se reporte sur ces voiries secondaires (rue de la Gendarmerie et de Kleinbettingen). Des aménagements de sécurisation sont d’ailleurs prévus par la commune sur ces routes.

Infrabel et la commune d’Arlon insistent sur le fait qu’on en est qu’au stade d’avant-projet. Les riverains peuvent envoyer leurs remarques et demandes d’informations à l’adresse contact@inbrabel.be ou téléphoner au 02/525.25.11.

Si le projet ne rencontre pas d’opposition et est rapidement avalisé, le début des travaux est prévu pour le printemps 2022 avec une fin planifiée en 2024. Le passage à niveau ne serait plus accessible dès Pâques 2023. Ce calendrier est encore provisoire.