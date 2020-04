Premier roman pour Sabrina Tabard de Bastogne, "A la croisée des chemins"

Sabrina Tabard, de Neffe (commune de Bastogne) sort son premier roman intitulé " A la croisée des chemins ". Passionnée de lecture depuis son plus jeune âge, Sabrina Tabard, a, durant son enfance, commencé l'écriture d'un " Chair de Poule ", une série qu’elle lisait beaucoup à l’époque… Et puis, il y a deux ans, après une discussion avec une collègue sur leurs passions respectives, elle s’est dit " pourquoi pas " et s’est lancée dans l’aventure. Si Marseille sert de décor à son roman policier, ce n’est pas parce qu’elle est une passionnée de "Plus Belle la Vie" mais tout simplement parce que l'idée du scénario lui est venue alors qu’elle était en vacances à la mer dans le sud de la France et que Marseille se prêtait bien à son histoire et à ses personnages. Sinon, Sabrina est "fan" des livres de Guillaume Musso, ou encore Harlan Coben. Elle aime les romans où le suspense est maintenu jusqu’au bout, avec des personnages toujours accrocheurs. Et elle vient de découvrir Joël Dicker, auteur entre autres de "la vérité sur l’affaire Harry Quebert" et ce fut pour elle une belle découverte.

Dans "A la croisée des chemins", nous sommes au lendemain de la fête nationale française. Tous les membres d'une famille bien connue et respectée de Marseille, la famille James, sont retrouvés assassinés à leur domicile. L'inspectrice Connelli et son équipier David Martin vont devoir résoudre cette affaire et rechercher le coupable. Petit à petit, ils vont se rendre compte que cette famille avait ses petits secrets et que certains n'étaient pas vraiment ce qu'ils prétendaient être. Sabrina Tabard a choisi un mode de narration particulière. Au départ, elle souhaitait intégrer la vision des personnages principaux à l'enquête des deux inspecteurs, dévoilant peu à peu leurs points de vue. Mais Sabrina a finalement scindé totalement les deux parties, laissant les enquêteurs faire leurs recherches, et laissant donc les lecteurs se faire leur propre opinion du coupable. La deuxième partie dévoile ensuite la vérité et les ressentis de chaque personnage.

Au vu du confinement actuel, le livre n’est actuelle disponible que chez l’auteure ou sur le site des éditions Memory www.editionsmemory.be.