Premier anniversaire pour la résidence artistique "Le Pied en Coulisses" à Lamorteau

"Le Pied en Coulisses", lieu de résidence artistique situé à Lamorteau, dans la commune de Rouvroy, fête son premier anniversaire ce samedi 21 avril et propose pour l'occasion, un festival de phénomènes artistiques.

Il s'agit d'un lieu où les compagnies de théâtre, d'arts de la rue, de musique et de cirque peuvent venir créer leur spectacle. Elles disposent non seulement d'un lieu et d'ateliers mais également d'un accompagnement de A à Z, de l'écriture d'un spectacle aux répétitions, en passant par la fabrication du décor.

Après un an, le bilan est très positif, neuf compagnies sont venues en résidence à Lamorteau. Exemple avec la compagnie "Les rustines de l'ange" qui est venue transformer une caravane en un petit théâtre précise Anne-Laure Gros :

"L'endroit est idéal pour nous, on est déjà venu deux fois, avec une caravane en sale état, et on en a fait un petit théâtre."

Après avoir créé leur spectacle en résidence, les compagnies ont l'occasion de faire découvrir leur travail devant un public local, et celui-ci répond bien présent.