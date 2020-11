Pourra-t-on se baigner dans le lac de Neufchâteau l'été prochain ?

Parmi les points à l'ordre du jour du Conseil communal de Neufchâteau ce mardi, le collège va annoncer son intention d'adhérer à nouveau au contrat rivière Semois-Chiers. La précédente majorité avait décidé de quitter l'asbl il y a plusieurs années.

Michèle Mons Delle Roche, bourgmestre de Neufchâteau explique l'intérêt de faire partie de ce contrat-rivière :

"Notre majorité a vu une plus value dans cette adhésion et surtout dans les actions qui étaient menées par cette ASBL. La plus value c'est l'entretien de nos rivières, l'élimination du déversement des déjections humaines et animales hors des égouts, et alors… On pourra peut-être retrouver un lac propre pour la baignade d'ici à 2021. Et nous sommes contents parce que pour nous, c'est un peu étonnant de voir la belle plage de sable de la base de loisirs, affublée d'une interdiction ministérielle de baignade, depuis 15 ou 20 ans. C'est l'un de nos principaux objectifs."