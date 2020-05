Pour la 3ème année consécutive, les épicéas wallons subissent des attaques de scolytes

Pour la 3ème année consécutive, les épicéas wallons subissent de nouvelles attaques de ces insectes ravageurs.

La meilleure façon de lutter contre la prolifération de ces scolytes, c'est d'évacuer au plus vite les bois attaqués par les insectes. Mais avec le covid 19 et le confinement, c'est compliqué. L'activité économique est au ralenti, le secteur de la construction a été à l'arrêt et plus personne n'achète le bois. Les exportations sont au point mort également. Pierre Luxen, propriétaire forestier à Trois-Ponts et Vielsalm évoque toutes les difficultés liées au covid 19 :

"La Chine était un pays importateur important, mais il y a les problèmes de transport, de décontamination des containers, et puis l'économie de tourne pas, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de bois. Tout est lié, et c'est la troisième année. Mais celle-ci au niveau économique ce sera la pire."

Emmanuel Defays, directeur général de l'office économique wallon du bois a quand même observé une légère reprise dans la construction, ainsi qu'un petit démarrage de l'exportation des bois scolytés vers la Chine, mais ce n'est pas encore suffisant :

"On espère qu'avec un redémarrage plus important, et proche, on pourra à nouveau sortir les bois de la forêt et faire redémarrer ce site, sans lequel nous sommes condamnés à regarder les bois pourrir sur pied."





What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?