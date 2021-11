Plus de voyages extrascolaires avec nuitées jusqu'au Carnaval, le secteur se dit surpris

La décision d'interdire les sorties extrascolaires avec nuitées pour les enfants jusqu'aux vacances de Carnaval, suscite des interrogations de responsables de classes découvertes ou de stages en internat pour les jeunes. "Y- a-t-il un scientifique en Belgique qui pourrait nous démontrer qu’il y a une probabilité plus grande que les enfants transmettent le virus en étant toute une semaine ensemble en classe de découverte 24h sur 24, plutôt qu’à à l’école, 8h par jour dans la même classe, dans le même réfectoire dans la même cour de récréation ou encore dans la même salle de sport..." Et d'ajouter que lors des classes de dépaysement, la logique des bulles par classes est bel et bien respectée. Ce qui dérange le plus, les responsables de classes découvertes, c'est que pour de nombreuses décisions comme le télétravail, les échéances sont de deux ou trois semaines, alors que l'interdiction des sorties extraordinaires avec nuitées, court jusqu'aux vacances de Carnaval!