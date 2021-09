Plus de 40 ans après sa création, le parc d’activités économiques de Tellin est réalité

Ils ont dû patienter plus de 40 ans, aujourd'hui les habitants de Tellin ont leur parc d'activités économique. Il a été inauguré ce jeudi ! Sur papier, la zone d'activités économiques de Tellin existait depuis 1979, mais il n'y avait aucune route d’accès accès ni d'approvisionnement en eau.

C'est à l'automne 2020 que les travaux d'équipement ont commencé et aujourd'hui le parc d'activités est prêt pour accueillir ses premières entreprises. "Pour le moment, des marques d’intérêt se sont manifestées", explique Yves Degeye, bourgmestre de Tellin. Des candidats se manifestent et on peut vraiment être confiant quand on l’outil qui est à disposition."

Tellin travaille en pluricommunalité avec Wellin et Libin et à Tellin, il y a donc neuf hectares plutôt disponibles pour des entreprises qui ont besoin d’espace, comme dans le secteur du bois, par exemple.