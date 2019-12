Pierre Plas et Aline Ridole, les nouveaux chocolatiers bastognards

Le chocolat c’est la passion de Pierre Plas et Aline Ridole, artisans-chocolatiers qui viennent d’ouvrir un magasin au coeur de Bastogne, dans la grand-rue. Après une première expérience de magasin éphémère en 2017, Pierre et Aline sont partis à la recherche de fèves de cacao d’exception, chez de petits producteurs. Rencontre avec Aline et Pierre dans leur atelier...