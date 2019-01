Peste porcine: incompréhension face au nouvel arrêté qui interdit les camps de jeunesse en zone tampon

Pascal Thomas loue un bâtiment aux mouvements de jeunesse à Meix-devant-Virton. Il est concerné par l'arrêté de police publié ce matin par le gouverneur de la province de Luxembourg qui détermine les différentes zones. Selon le cas, il est formellement interdit d'organiser des camps ou il est possible de demander une dérogation. Le grand local de Pascal Thomas se trouve dans la zone tampon où il est interdit d'organiser des camps scouts ou patros, sauf dérogation. Il va essayer d'obtenir ce précieux sésame. Mais il faut pour chaque camp indiquer le nombre de participants, l'âge des jeunes, la description des lieux et des environs. Il n'est pas sûr qu'il va obtenir gain de cause. Pour Pascal Thomas, cette décision est injuste et incompréhensible. Organiser un camp chez lui est interdit alors que les campings restent ouverts. Il risque de perdre plus de 5.000 euros.