Peste porcine en Belgique, des mesures prises à la frontière française

Les autorités ont mis en place une Zone d'Observation Renforcée de 120 000 hectares. Plus de 120 communes françaises sont concernées dans trois départements : la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Ardennes. Dans cette zone, on a même renforcé les mesures cette semaine. Désormais, toute forme de chasse est interdite ainsi que l'agrainage des sangliers.

Toutes les activités professionnelles ou de loisirs en forêt sont également interdites. Notons qu'un deuxième arrêté concerne les élevages de porcs dans cette zone. Et puis, des doubles clôtures sont en particulier exigées dans les élevages en plein air de la zone. Michel Thomas, Président de la Fédération des chasseurs de la Meuse, ne comprend pas, surtout que les chasseurs ont été très coopératifs depuis le début de la crise...