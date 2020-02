Peste porcine : des camps scouts interdits en province de Luxembourg (carte)

Ces zones recouvrent une large partie du sud de la province du Luxembourg, de Chiny à Aubange dans un sens, d'Orval à Habay dans l'autre. Ces délimitations peuvent évoluer au cours du temps, précise le cabinet du gouverneur.

"La province de Luxembourg subissant toujours les conséquences de la peste porcine africaine sur une partie de son territoire, le Gouverneur de la province […] a pris ce mardi 11 février un arrêté de police limitant la présence de ces camps dans la région touchée par l’épidémie", communique le cabinet du gouverneur dans un communiqué.

Les raisons de cette décision sont de préserver les efforts fournis dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de la peste porcine africaine et d’assurer la sécurité des jeunes suite aux mesures prises. Par exemple, l’installation de pièges et l’organisation de chasses intensives. La province souhaite aussi que les animateurs orientent et justifient le choix de leur endroit de camps.

Des dérogations peuvent être octroyées si le camp est organisé dans un bâtiment ou s’il se trouve dans la zone d’observation renforcée. Les demandes doivent être envoyées pour le 16 mars au gouverneur de la province de Luxembourg.