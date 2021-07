Peste porcine africaine, premières aides wallonnes au secteur forestier gaumais

Depuis septembre 2018 et le début de l’épidémie de Peste porcine africaine, on avait promis au secteur forestier qu’il bénéficierait d’indemnisations. Et la semaine dernière, le Gouvernement Wallon, a décidé d’octroyer une aide exceptionnelle de trois millions € pour soutenir le secteur. Une aide qui concerne les propriétaires forestiers, pour les pertes de valeur lors des ventes de bois notamment, mais aussi les pépiniéristes impactés, qui n’ont pas pu planter ou entretenir les sols. Les dédommagements aux entreprises comme les exploitants forestiers seront déterminés par l’Office Wallon Economique du Bois, après une analyse spécifique de de l’ensemble des dossiers, précise un communiqué de la Ministre Wallonne de l’Environnement Céline Tilleux. Du côté de la Fédération Belge du Bois, le sentiment est mitigé. " Enfin ça bouge, le dossier progresse, " commente le secrétaire général, François De Meersman, " mais au départ, il était question de 4 millions et aujourd’hui le montant est raboté ! Et puis, les exploitants et les ouvriers forestiers vont encore devoir attendre alors qu’il y a urgence ! Dans ce contexte, certaines entreprises connaissent d’énormes difficultés alors que des indépendants ont déjà dû purement et simplement cesser leurs activités ! La procédure en cours devrait, au mieux, permettre une indemnité, fin de l’année. C’est vraiment très tard ! ", conclut François De Meersman.