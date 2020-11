Peste porcine africaine : la Gaume respire, la Belgique retrouve son statut indemne

Bonne nouvelle pour le secteur porcin. La Belgique récupère son statut indemne de peste porcine africaine ( PPA) au niveau européen. La Commission européenne l’a annoncé hier. Un peu plus de deux ans après le début de la maladie dans le sud-Luxembourg, et 8 mois et demi après la dernière découverte d'ossements de sanglier infecté par la PPA, la Belgique n'apparaîtra donc plus sur les cartes des pays touchés en Europe.

Pour les éleveurs gaumais, cela signifie qu'ils vont pouvoir prochainement redémarrer un élevage de porcs. " L’interdiction de repeuplement des exploitations porcines de la zone (qui avaient dû faire abattre leurs porcs de manière préventive en 2018) sera levée prochainement. Un Arrêté ministériel l’autorisant a été rédigé et suit son parcours administratif. Il devrait être publié avant la fin de l’année ", précise l’AFSCA, l’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

La fin de la crise approche donc en Gaume. André Kettel, éleveur à Houdrigny ( Meix-devant-Virton ) a dû abattre tout son cheptel de porcs bio, il y a deux ans, aujourd’hui, il se réjouit de cette annonce mais reste prudent : " On est toujours dans l’incertitude, mais c’est une bonne nouvelle pour toute la Belgique. Ici, pour nous, en Gaume, moi personnellement, tant que je n’ai pas les conditions réelles de reprise, je ne peux pas sauter de joie, on verra pour la suite, c’est toujours un pas, on verra. "

Zone indemne mais sous surveillance

Au niveau de la Wallonie, la ministre en charge de la peste porcine africaine, Céline Tellier, peut lever les mesures de biosécurité en zone infectée avec un retour à la " normale " en ce qui concerne la circulation en forêt, dans le respect des normes sanitaires fédérales. Il faut toutefois souligner que la circulation de nuit en forêt reste interdite, pour des raisons de sécurité liées à la poursuite des tirs de nuit. En concertation avec le ministre de la chasse, Willy Borsus et l’ensemble du comité stratégique " Peste porcine africaine ", la gestion " post-crise " a été enclenchée. Jusqu’à fin mars, on continue à entretenir les clôtures, à détruire les sangliers et à les tester. Par la suite, le ministre Borsus propose de continuer à réduire les populations de sangliers. Mais on pourra à nouveau commercialiser le gibier chassé dans la zone.

Ajoutons que l’Afsca a introduit un dossier pour permettre l’exportation, à ce jour toujours impossible.

Une demande de statut indemne de la maladie pour tous les suidés (porcs, sangliers sauvages et en captivité) avait également été introduite auprès de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OIE). Celle-ci doit encore se prononcer.