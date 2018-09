Peste porcine africaine: Guy Maréchal rejette les accusations d'importation et de lâcher de sangliers

Guy Maréchal affirme haut et fort que tout est en ordre et contrôlé. Des témoins anonymes, des chasseurs et des garde-forestiers, accusent le président du conseil cynégétique de Gaume qui coordonne la gestion de la chasse, d'être à l'origine de la peste porcine africaine. Il élèverait clandestinement des sangliers dans un parc et importerait des sangliers par camions entiers des pays de l'est.

Non, je n'ai jamais importé des sangliers ni lâché des sangliers de mon parc !

Guy Maréchal s'explique: "Dans la Gaume ici, on tire en moyenne 26 sangliers par 1000 hectares. Moi, dans ma chasse, et ce sont des statistiques contrôlés, je tire en moyenne 25 sangliers par 1000 hectares. Donc je suis dans la moyenne de toute la Gaume. Si j'avais un parc d'élevage pour lâcher des sangliers ou si j'importais des sangliers pour les lâchers, ma moyenne serait beaucoup plus élevée que celle des autres. Donc restons sérieux. Je n'ai jamais importé des sangliers et je n'ai jamais lâché des sangliers de mon parc."

Mon parc à sangliers n'est pas clandestin

Guy Maréchal explique qu'il a bien un parc à sangliers à Tintigny mais qu'il n'est pas clandestin du tout. "Il s'agit d'un parc qui se trouve en bordure d'une route nationale et qui fait treize hectares. Tout le monde sait qu'il y a des sangliers ici dans le parc. C'est un parc qui existe depuis 21 ans. Et en plus pour ce parc, ma société est inscrite dans la Banque Carrefour. Donc il n'y a rien de clandestin du tout".