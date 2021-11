Passage des hôpitaux de Vivalia en phase 1B, report de certaines opérations

Les différents hôpitaux de Vivalia passent en phase 1B à partir du 19 novembre. Ils vont donc consacrer plus de lits classiques et de soins intensifs aux patients Covid. L’activité médicale sera impactée comme le précise un communiqué de Vivalia : "Toutes les consultations, examens et interventions urgentes et nécessaires doivent se poursuivre, de même pour les thérapies en cours et réadaptation nécessaires. Par contre, les interventions non urgentes nécessitant un séjour en soins intensifs devront être reportées".

Certaines opérations non urgentes nécessitant un séjour hospitalier classique devront également être reportées : "vu la nécessité de dégager du personnel infirmier pour renforcer les unités covid, les interventions non urgentes nécessitant un séjour hospitalier devront être adaptées à la capacité en lits disponibles". Ces reports seront décidés au cas par cas entre le médecin prescripteur et les équipes de soignants. "Les patients concernés sont directement contactés. Toutes les consultations sont maintenues dans les conditions COVID".