Pascal Belpaire crée la surprise en annonçant son départ de TV Lux

Hier matin, le Directeur de TV Lux Pascal Belpaire a annoncé qu'il quitterait prochainement ses fonctions. Après 10 ans à la tête de la chaîne de proximité de la Province de Luxembourg, Pascal Belpaire explique que son départ est mûrement réfléchi et convenu avec sa famille depuis maintenant six mois. Il part au moment où le ciel s'éclaircit petit à petit pour la situation financière de TV Lux. Pascal Belpaire reste donc en place jusqu'à ce que son successeur soit désigné, suite à la procédure que le Conseil d'Administration de TV Lux va mettre en place dans les prochains jours.

Il évoque ses motivations et son avenir...