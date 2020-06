Pas de subvention pour les cinémas indépendants qui se sentent lésés par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Il y a une dizaine de jours, Bénédicte Linard, la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, annonçait une aide de 6 millions € au cinéma plus l’achat de 20.000 tickets d’entrée.

Aujourd’hui, ce sont seize exploitants de cinémas indépendants qui, de Mouscron à Stavelot et Virton, signent un manifeste pour expliquer qu’ils sont livrés à eux-mêmes et ne bénéficient, eux, d’aucune aide. Ce sont, en fait, uniquement les onze salles de cinémas d’art et d’essai qui bénéficient de l’aide de la Fédération.

Les exploitants de cinémas indépendants veulent faire entendre leur voix. "Nous ne critiquons pas le travail des salles d’art et d’essai mais ces salles qui sont déjà subsidiées au départ, ont du personnel sous statut précaire subventionné, et maintenant, de nouvelles aides alors que nous, exploitants indépendants, nous payons toutes les taxes, notre personnel, etc", explique André Cadet qui exploite avec sa famille le cinéma Patria de Virton et a repris la salle Nos Loisirs à Saint-Mard.

"Nous diffusions tous les films, qu’ils soient commerciaux ou pas, mais nous organisons aussi des soirées ciné-club pour viser un autre public."

Les seize cinémas indépendants réclament un minimum de reconnaissance de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les exploitants de cinémas indépendants espèrent que le Conseil National de Sécurité de ce mercredi leur ouvrira des perspectives de réouverture à court ou moyen terme.

Mais pour André Cadet, les conditions de cette réouverture, seront difficiles, fléchages, interdictions et toutes sortes de choses… "De plus il nous manquera des films. En temps normal, nous proposons de 8 à 10 films par semaine. Demain, nous en aurons trois ou quatre films et nos salles sont occupées à environ 30% de leur capacité, compte tenu des mesures de distanciation. Les distributeurs de films sont en tout cas particulièrement inquiets", ajoute André Cadet.

(Liste des cinémas signataires : Bouillon Ciné, Ciné Espace Arlon, Cinextra Bastogne, Ciné Plaza Hotton, Cinéma For&Ver Mouscron, Les Cinés Wellington Waterloo, Les Cinémas Imagix Mons, Cinéma Stuart La Louvière, Ciné Ecran Couvin, Ciné l’Etoile Jodoigne, Ciné Centre Rixensart, Cinéma Le Stockel Woluwé-Saint-Pierre, Ciné Gedinne, Cinéma Le Foyer Habay-La-Vieille,, Ciné Versailles Stavelot, Cinéma Caméo Tamines, Ciné Patria Virton et Ciné Nos Loisirs à Saint-Mard.)