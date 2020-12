Pas de ski à la Baraque de Fraiture cette année

Les premiers flocons de l'hiver sont attendus pour la fin de cette semaine. Mais que les amateurs de glisse ne se réjouissent pas trop vite. A cause de la crise Covid, les pistes de ski ne pourront pas ouvrir cette saison en Belgique.

A la Baraque de Fraiture, à Vielsalm, l'un des points les plus élevés du pays, les exploitants de la station de ski sont évidemment très déçus. Ils avaient tout préparé mais les remontées mécaniques resteront à l'arrêt et les skis au placard. " Nous sommes déçus, car on avait mis beaucoup de choses en place pour accueillir les skieurs dans les meilleures conditions avec des distanciations, on a une centaine de barrières pour permettre les files. On avait aussi des systèmes de réservation sur notre site internet pour filtrer le public" , explique Arnaud Dubois gestionnaire de la piste de ski.

Et la déception est d'autant plus grande que l'an dernier, faute de neige, la saison d’hiver a déjà été catastrophique avec un seul jour d'ouverture. Roch Göbels, loueur de skis à la baraque de Fraiture ne cache pas son inquiétude : " En plus du réchauffement climatique, voilà maintenant le coronavirus, on se pose beaucoup de questions pour la location de skis à l'avenir ".