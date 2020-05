Pas de retour en classe pour les élèves de Meix-devant-Virton

Les cours reprennent en classe ce lundi pour les élèves de 6ème primaire et de 6 ème secondaire. Mais toutes les écoles ne vont pas rouvrir nécessairement.

A Meix-devant-Virton, par exemple, les trois écoles communales (Meix, Sommethonne et Robelmont) resteront fermées.

Classes exiguës, locaux inadaptés, distanciation sociale difficile à respecter, Gaëlle Schmitz, directrice de ces écoles a préféré jouer la carte de la sécurité :

"Pour des raisons de sécurité, je préfère ne pas rouvrir l’école. Les sanitaires notamment ne sont pas adaptés, et donc nous préférons ne pas prendre de risques. Toutes les normes auxquelles nous devons nous astreindre sont impossibles à tenir en si peu de temps. Nous préférons préparer convenablement la rentrée de septembre ".

Mais en attendant septembre, les instituteurs et instructrices de ces trois implantations, vont néanmoins rester en contact avec leurs élèves. Hormis le travail déjà envoyé par mail ou distribué sous format papier, une classe à distance va voir le jour. Grâce à une plateforme en ligne, les instits vont communiquer avec leur classe par mail, par vidéo ou par téléphone.

Pascal François bourgmestre de Meix-devant-Virton trouve ce choix plus juste. Pas de différence entre les enfants qui auraient repris le chemin de l’école et ceux qui seraient restés à la maison :

"Avec la plateforme, tous les enfants vont recevoir les mêmes travaux, chaque élève a droit au même enseignement. Faire venir les enfants à l’école pour quelques jours seulement, moi je trouve que ça ne valait pas la peine."

Et ce choix de ne pas reprendre les cours à l'école a été compris par la majorité des parents.

Les trois implantations comptent 173 enfants dont 102 en primaire.

