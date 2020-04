Pas de Festival du Conte de Chiny cette année

Le festival du conte de Chiny prévu en juillet n'aura pas lieu cette année, mais Chiny compte bien rester la cité des contes.

Les Histoires, contes et légendes, le village gaumais est plongé dedans tout au long de l'année. Les conteuses et les conteurs le savent, Chiny c'est la capitale du conte en fédération Wallonie-Bruxelles. L’équipe de l'asbl Chiny cité des contes travaille d’ailleurs toujours en cette période de confinement. Benjamin Roiseux, directeur :

"Là nous sommes en train de travailler avec un Musée des Ardennes françaises à la création d’histoires sur les trois Ardennes ( belges, françaises et luxembourgeoises ) pour les intégrer au sein d’une scénographie dans ce musée. Nous restons, par ailleurs, ouverts à toute demande de partenariat avec d’autres festivals ou radios associatives. Actuellement, par exemple, je travaille sur des émissions radios autour du conte, avec Radio Sud".

Tout au long de l'année, Chiny accueille aussi des artistes en résidence qui viennent créer ou peaufiner leur spectacle. Cette activité est évidemment mise entre parenthèses en ce moment, mais pas les préparatifs de ces résidences pour les prochains mois.

Chiny a également l'habitude de travailler avec un public scolaire et familial. Là aussi, tout ne s'est pas arrêté avec le confinement, le conte a pris le chemin du numérique via des capsules vidéo postées notamment sur la page facebook Chiny, cité des contes, avec un certain succès. Anne Laroche, conteuse :

"Quand j’ai des retours des enseignants, des grands-parents, des papas, des mamans, on me dit que c’est une manière de se poser dans la journée, de se poser ensemble et d’écouter une histoire à la maison. Il y a une phrase qui dit : les histoires permettent de supporter le réel" .

Quant à cet été, l’ASBL est en train de réfléchir à une formule pour que le conte, parole vivante, puisse circuler d’une manière ou d’une autre et atteindre la public malgré l’absence de festival. Histoire à suivre…

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?