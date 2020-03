Pas de collecte des pmc en porte à porte en Luxembourg mais les recyparcs restent fermés

Malgré les mesures de confinement, la collecte des déchets, est assurée chaque jour par des hommes et des femmes qui méritent aussi tout notre respect et notre admiration! Les recyparcs ont eux été fermés afin d’éviter des regroupements et des déplacements de personnes, en particulier pendant cette phase critique d’ascendance de la contamination. Il faut dire, qu’au lendemain des premières mesures du Gouvernement, les parcs à containers ont vu leur affluence augmenter, ce qui n’était vraiment pas recommandé... Mais, la commune d’Aubange, rapidement après la fermeture, a été confrontée à des dépôts sauvages de déchets devant son recyparc. C’est pourquoi, le Bourgmestre d’Aubange, Jean-Pol Dondelinger a écrit, au Gouverneur Olivier Schmitz et aux Ministres Dermagne et Tellier. Il estime que la salubrité publique est menacée et demande si , moyennant bien sûr toutes les mesures d’hygiène et de distanciation, on ne pourrait pas rouvrir les recyparcs...

Ce n’est pas à l’ordre du jour, explique Isabelle Breels, porte-parole d’Idelux Environnement! Les recyparcs wallons restent fermés au minimum jusqu’au 5 avril, conformément aux directives du centre national de crise. Elle précise encore que depuis la fermeture, les dépôts sauvages restent limités mais qu’ils sont bel et bien sanctionnés.

La situation de la Province de Luxembourg est particulière. Idelux Environnement a prévu de généraliser la collecte des PMC en porte à porte au deuxième semestre 2021. Les communes d’Arlon, Bastogne et Lierneux constituent, pour l'heure, un projet-pilote en la matière. Sinon les Luxembourgeois doivent trier et déposer leurs plastics, cartons tetrabrick, etc. dans les recyparcs. Et, actuellement, il n’existe pas de solution provisoire pour évacuer ce type de déchets...

Idelux Environnement profite de l’occasion pour rappeler que les mouchoirs en papier doivent impérativement être jetés dans les sacs fermés de déchets résiduels et que, pour les personnes atteintes du Coronavirus, il convient de doubler l’emballage de ces mouchoirs.