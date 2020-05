Pas de camp pour le Patro Saint-François de Houffalize

La plupart des mouvements de jeunesse, scouts, guides, patro se réjouissent que les camps puissent avoir lieu dès le 1er juillet.

Mais ce ne sera pas le cas du côté du Patro Saint-François de Houffalize, où on a bien réfléchi et les responsables estiment que les conditions ne sont pas réunies pour partir en camp en toute sérénité. Estelle Schloune, co-présidente du Patro de Houffalize considère qu'il y a trop de risques pour pas grand chose.

"On a beaucoup réfléchi, et on n'a pas envie de se lancer dans une entreprise qui ne plaira pas aux enfants, parce qu'on ne peut pas les approcher, parce qu'on ne peut pas réaliser tout ce qu'on veut, on ne peut pas sortir... On pense que ce serait juste gâcher une année. Pour les plus de douze ans, sous la tente la distance n'est pas possible. Et les petits, nous avons l'habitude de les aider à se laver les cheveux, c'est irréalisable. On ne veut pas mettre les enfants en danger."