"Par Faim d'enfance" de Françoise Lievens, un ouvrage sur les troubles alimentaires

Un livre pour mieux comprendre les mécanismes qui entraînent les troubles alimentaires, comme l'anorexie et la boulimie.

Françoise Lievens de Libramont présente son troisième livre " Par Faim d’enfance " ." Elle a elle-même vécu les difficultés des troubles alimentaires liés à l’anorexie et à la boulimie. En 2000, elle a mis en place l’association AnoréVie, destinée aux personnes souffrant de cette problématique.

Avec son troisième livre, elle nous offre des réflexions et des regards sur son parcours personnel ainsi que sur l’accompagnement des personnes en souffrance, qu’elle soutient via son association anorévie...

La sortie officielle du livre "Par faim d’enfance" aura lieu ce samedi 14 septembre à 16 heures à la Bibliothèque communale de Libramont et sera agrémentée d’une exposition de peintures réalisées par Françoise Lievens dans le cadre de ses démarches thérapeutiques, art thérapie.