Paliseul: un nouveau Bourgmestre et une nouvelle majorité

Depuis hier soir, la commune de Paliseul a un nouveau Bourgmestre et une nouvelle majorité. La motion de méfiance constructive a été adoptée par onze voix contre six. Dans son dernier discours le Bourgmestre depuis 2012, Freddy Arnould a notamment souligné que cet épisode n'était pas de nature à rapprocher la politique du citoyen et il a pointé du doigt son ex-partenaire la miste Action qui, selon lui, a fait preuve de stratégie égoïste malsaine.

Marc Jaquemin pour Action, a répliqué que c'était un choix mûrement réfléchi et concerté et évoque la détérioration des relations entre les deux groupes. Quant au nouveau Bourgmestre Philippe Léonard, il a émis le souhait que l'ensemble du conseil travaille dans un esprit constructif pour le reste de la législature.