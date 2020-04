Ouverture des recyparcs d’IDELUX Environnement ce jeudi après-midi

Les recyparcs de la Province de Luxembourg seront à nouveau accessibles ce jeudi 23 avril, mais avec des conditions d’accès plus strictes. Par exemple, une seule visite par ménage par semaine, avec un maximum de deux personnes, de plus de 16 ans, par véhicule.

Idélux Environnement rappelle que les déplacements vers les recyparcs ne peuvent se faire qu’en cas d’absolue nécessité. Ils seront donc ouverts du lundi au vendredi de 13 heures à 19 heures, mais pas le samedi.

Seuls les déchets suivants seront acceptés : les déchets verts, les papiers-cartons, les encombrants combustibles et non combustibles trop volumineux pour la collecte en porte-à-porte, les bois, les déchets inertes, les emballages de type PMC ( PAT, PEHD, cartons à boissons et emballages métalliques).

Les usagers devront évidemment respecter différentes mesures de sécurité, il sera notamment obligatoire de porter un masque de protection.

IDELUX Environnement se réserve également le droit d’interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’accès aux recyparcs pour les usagers ne respectant pas les consignes.

